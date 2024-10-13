В Сербии назвали БРИКС реальной альтернативой ЕС

Вулин: Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу ЕС

Сербия рассмотрит вступление в БРИКС как реальную альтернативу вступлению в Европейский Союз (ЕС). Об этом вице-президент Сербии Александр Вулин рассказал в интервью изданию Berliner Zeitung.

Вулин отметил, что необходимо иизучить все варианты, включая БРИКС, потому что не рассматривать подобный вариант было бы безответственно. Он напомнил, что многие страны сочли вступление в организацию привлекательным для себя. В качестве примера он указал Саудовскую Аравию, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. По его словам, не осталось сомнений в том, что БРИКС стало реальной альтернативой ЕС.

7 октября глава МИД России Сергей Лавров назвал БРИКС эталоном дипломатии. По его словам, многополярность достигается в мире благодаря работе таких институтов, как БРИКС.