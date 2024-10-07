Newsweek: Лавров назвал БРИКС эталоном дипломатии и многополярности

Многополярность достигается в мире благодаря работе таких институтов, как БРИКС, являющихся эталоном дипломатии. Об этом в беседе с американским журналом Newsweek заявил глава МИД России Сергей Лавров. Текст интервью опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Эталоном многосторонней дипломатии стал БРИКС. ООН должна оставаться местом согласования интересов всех стран», — сказал российский министр.

Лавров также назвал работу организаций вроде БРИКС, Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) фактором, способствующим «укреплению новых центров силы и принятия решений на Глобальном Юге и Востоке».

Ранее глава российского МИД заявил, что в Европейском союзе и НАТО, в отличие от БРИКС, отсутствует принцип взаимного уважения и учета интересов.