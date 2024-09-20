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19:19, 20 сентября 2024Мир

Лавров указал на отсутствие в Евросоюзе и НАТО взаимного уважения

Лавров: в ЕС и НАТО принципа взаимного уважения и учета интересов не существует

Фото: Yves Herman / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) и НАТО отсутствует принцип взаимного уважения и учета интересов. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«БРИКС — объединение, основанное на уважительном отношении друг к другу и взаимном учете интересов. В Евросоюзе и НАТО такого принципа не существует. Там есть гегемон — CША, которые не терпят каких-либо возражений в отношении своей политики», — отметил дипломат.

По его словам, в европейском объединении сложилась бюрократия, которая диктует странам, что им делать.

Ранее политолог, независимый исследователь из Швеции Грег Саймонс в интервью «Ленте.ру» заявил, что дружественные отношения России со странами ЕС смогут восстановиться только после разрыва Брюсселя с США. Саймонс сравнил нынешние отношения Евросоюза и США со стокгольмским синдромом — симпатией, возникающей между жертвой и агрессором.

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      Семен Александров
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