В Сербии пообещали не присоединяться к антироссийским санкциям

Зампред правительства Вулин: Сербия не присоединится к антироссийским санкциям

Сербия никогда не присоединится к санкциям против России. Об этом заявил заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин в интервью журналу «Национальная оборона».

«Это был бы удар не только по России, но и по Сербии — если бы мы после всей нашей истории, после многовековой дружбы с Россией ввели антироссийские санкции. Поэтому мы никогда на это не пойдем», — заявил Вулин.

Зампред правительства Сербии отметил, что Запад, стремясь принудить Сербию к введению санкций, хочет нанести удар «именно по психологической и этической, духовной сфере» российско-сербских отношений. По его словам, присоединение Белграда к санкциям не способно нанести ущерб российской экономике, однако оно стало бы «сильным психологическим и моральным ударом, направленным на то, чтобы Россия почувствовала себя полностью одинокой».

Ранее Вулин заявил, что сохраняется угроза покушения на президента Сербии Александра Вучича со стороны влиятельных западных политических кругов.