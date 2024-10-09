Зампред правительства Сербии Вулин: угроза безопасности Вучича сохраняется

Угроза покушения на президента Сербии Александра Вучича со стороны влиятельных западных политических кругов сохраняется. В угрозе безопасности сербского лидера Запад обвинил заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин в интервью журналу «Национальная оборона».

«Хорошо известно, что наш президент является препятствием для многих влиятельных западных кругов. Для них, в принципе, очень большая проблема, что у нас есть возможность вести самостоятельную политику. Им это очень не нравится, они хотели бы, чтобы Сербия стала просто какой-то территорией в рамках Европейского союза», — отметил он.

Вулин подчеркнул, что спецслужбы Сербии достаточно сильны и профессиональны, и пообещал «сберечь» сербского президента.

Ранее заместитель председателя правительства Сербии назвал президента России Владимира Путина одним из величайших лидеров мира и рассказал, что в ходе встречи с ним российский лидер не стал поднимать тему о покупке Белградом французских истребителей Rafale.