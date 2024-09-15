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21:51, 15 сентября 2024Мир

В Сербии назвали Путина одним из величайших лидеров мира

Зампред правительства Сербии Вулин: Путин — один из величайших лидеров мира
Александр Вулин

Александр Вулин. Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин в интервью газете «Вечерне новости» рассказал, что в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным тот не стал поднимать тему о покупке Белградом французских истребителей Rafale.

«Президент Путин — один из величайших лидеров мира. Он исключительно осведомлен о теме, на которую ведет разговор, и о своем собеседнике. Впечатляет его знание Сербии и региона», — заявил политик, добавив, что в ходе беседы с российским лидером обсуждались торговый обмен и газовое соглашение.

По его словам, Путин не стал поднимать тему покупки Сербией Rafale поскольку уважает республику, ее потребности и решения. Вулин добавил, что в том случае, если бы Белград приобрел российские истребители, лидеры США или стран ЕС стали бы угрожать ему коллективными и личными санкциями, остановкой на пути в ЕС, а также свержением властей страны через цветную революцию.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что республика никогда не передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители МиГ-29. Таким образом, он опроверг слухи о том, что Сербия закупила у Франции 12 истребителей Rafale якобы в обмен на передачу 14 МиГ-29 Украине. Сербский лидер назвал сторонников подобных догадок ненормальными.

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      Марина Совина
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