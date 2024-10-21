Вучич допустил свое присутствие на 80-й годовщине Победы в Москве

Вучич: было бы честью присутствовать на 80-й годовщине Победы в Москве

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что для него было бы «большой честью» присутствовать в Москве на праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы. Об этом он рассказал в эфире Радио и телевидения Сербии.

По словам главы государства, он разговаривал по этому поводу с российским лидером Владимиром Путиным. «Это будет самое грандиозное мероприятие в истории после Второй мировой войны на Красной площади в Москве», — сказал Вучич. Сербский президент вспомнил, как присутствовал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на 75-й годовщине.

Ранее 20 октября Путин и Вучич поговорили по телефону, беседа была приурочена к 80-летию освобождения Белграда от нацистов. Между главами России и Сербии не было официальных контактов, как ранее признавался Вучич, уже два с половиной года. За это время они ни разу не говорили по телефону и не встречались.