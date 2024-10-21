Вучич объяснил отказ от участия в саммите БРИКС встречами с лидерами Евросоюза

Президент Сербии Александр Вучич объяснил, что не участвует в саммите БРИКС в Казани, поскольку ранее договорился о визите с рядом европейских лидеров. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Вучича, ранее он договорился о визите с премьером Польши Дональдом Туском, премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Однако даже если бы у него не были назначены встречи, ему очень трудно было бы приехать в Россию.

«Я был честен с президентом [России Владимиром] Путиным и сказал ему: господин президент, даже если бы не было этих визитов, мне было бы очень трудно приехать из-за разных вещей, которые вы знаете, и верю — понимаете Сербию», — пояснил сербский лидер. При этом он напомнил, что Сербия не присоединилась к европейским санкциям против России.

Ранее 20 октября Путин и Вучич поговорили по телефону, беседа была приурочена к 80-летию освобождения Белграда от нацистов. Между главами России и Сербии не было официальных контактов, как ранее признавался Вучич, уже два с половиной года. За это время они ни разу не говорили по телефону и не встречались.