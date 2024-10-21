Президент Сербии Александр Вучич предположил, при каких обстоятельствах страна мгновенно бы стала членом Евросоюза. Его слова приводит ТАСС.
Вучич назвал условие для вступления Сербии в Евросоюз и подчеркнул, что это бы произошло при присоединении к санкциям против России. Он признал, что процесс евроинтеграции идет медленно.
«И в какой бы момент вы не подумали, что это из-за правовой системы, верховенства закона или чего-то еще, я скажу вам, что это не так. Если бы мы признали независимое Косово и ввели санкции против Российской Федерации, то завтра бы стали членами Европейского союза, сразу же», — подчеркнул он.
Ранее заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин заявил, что страна никогда не присоединится к санкциям против России. По его словам, «после многовековой дружбы» введение санкций против Москвы стало бы ударом не только по России, но и по Сербии.