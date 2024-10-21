Вучич: Сербия стала бы членом Евросоюза при поддержке санкций против России

Президент Сербии Александр Вучич предположил, при каких обстоятельствах страна мгновенно бы стала членом Евросоюза. Его слова приводит ТАСС.

Вучич назвал условие для вступления Сербии в Евросоюз и подчеркнул, что это бы произошло при присоединении к санкциям против России. Он признал, что процесс евроинтеграции идет медленно.

«И в какой бы момент вы не подумали, что это из-за правовой системы, верховенства закона или чего-то еще, я скажу вам, что это не так. Если бы мы признали независимое Косово и ввели санкции против Российской Федерации, то завтра бы стали членами Европейского союза, сразу же», — подчеркнул он.

Ранее заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин заявил, что страна никогда не присоединится к санкциям против России. По его словам, «после многовековой дружбы» введение санкций против Москвы стало бы ударом не только по России, но и по Сербии.