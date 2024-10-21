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23:52, 21 октября 2024Мир

Вучич назвал условие для вступления Сербии в Евросоюз

Вучич: Сербия стала бы членом Евросоюза при поддержке санкций против России
СюжетСанкции против России:
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич предположил, при каких обстоятельствах страна мгновенно бы стала членом Евросоюза. Его слова приводит ТАСС.

Вучич назвал условие для вступления Сербии в Евросоюз и подчеркнул, что это бы произошло при присоединении к санкциям против России. Он признал, что процесс евроинтеграции идет медленно.

«И в какой бы момент вы не подумали, что это из-за правовой системы, верховенства закона или чего-то еще, я скажу вам, что это не так. Если бы мы признали независимое Косово и ввели санкции против Российской Федерации, то завтра бы стали членами Европейского союза, сразу же», — подчеркнул он.

Ранее заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин заявил, что страна никогда не присоединится к санкциям против России. По его словам, «после многовековой дружбы» введение санкций против Москвы стало бы ударом не только по России, но и по Сербии.

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      Марина Совина
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