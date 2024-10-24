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14:54, 24 октября 2024Мир

Генсек ООН предрек БРИКС важную роль в глобальной безопасности

Генсек ООН Гутерриш: БРИКС способен на важную роль в глобальной безопасности

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Межгосударственное объединение БРИКС способно сыграть важную роль в укреплении глобальной безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании в формате «БРИКС-плюс/аутрич», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Саммит будущего (прошедший в штаб-квартире ООН с 22 по 23 сентября — прим. «Ленты.ру») наметил курс на укрепление многосторонности в интересах глобального развития и безопасности. Сейчас нужно подкрепить слова делом. Мы верим в БРИКС и в то, что сообщество сможет сыграть важную роль в достижении поставленных задач», — заявил Гутерриш.

Генсек ООН также призвал «повсеместно отстаивать ценности Устава ООН» и верховенство закона, а также такие принципы, как суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость государств.

Ранее стало известно, что Гутерриш 24 октября проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

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