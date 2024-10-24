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00:24, 24 октября 2024Россия

Названа дата встречи Путина с генсеком ООН

Путин встретится с генсеком ООН Гутерришем 24 октября

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин в четверг, 24 октября, встретится с генеральным секретарем Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерришем в рамках проходящего в Казани саммита БРИКС. Об этом сообщило ТАСС.

Отмечается, что Путин и Гутерриш обсудят деятельность ООН и актуальные вопросы, а также кризис на Ближнем Востоке и конфликт на Украине. Эта встреча станет первой с 2022 года.

Также на 24 октября в планах российского лидера значатся встречи с пятью иностранными лидерами и заседание с участием 40 государств.

Ранее заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что генсек организации Антониу Гутерриш и Путин проведут встречу на полях саммита БРИКС в Казани, где обсудят ситуацию на Украине.

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      Евгений Силаев
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