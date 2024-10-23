Помощник Путина рассказал об общении президента на тему Украины с лидерами стран БРИКС

Помощник президента Ушаков: Путин общался на тему Украины с лидерами стран БРИКС

Президент России Владимир Путин в личном общении с лидерами стран БРИКС поднимал тему Украины на полях саммита организации в Казани. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«С некоторыми в ходе двусторонних встреч более-менее обстоятельно обсуждалось, с кем-то вообще не затрагивали [тему]», — рассказал помощник президента.

Ушаков добавил, что по итогам саммита будет подготовлена декларация БРИКС по украинской проблематике, ее положения уже согласованы.

Ранее заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что генсек Антониу Гутерриш и Путин проведут встречу на полях саммита БРИКС в Казани и обсудят ситуацию на Украине.