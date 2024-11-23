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12:11, 23 ноября 2024Россия

Украинский МиГ-29 уничтожили на земле

Минобороны: ВС РФ уничтожили на земле самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские войска уничтожили на земле самолет МиГ-29 Военно-воздушных сил Украины, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

Дата и место уничтожения не уточняются.

Кроме того, ВС РФ ударили за минувшие сутки по военным аэродромам и скоплениям живой силы и техники ВСУ в 149 районах.

6 ноября сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили истребитель МиГ-29 ВСУ.

Ранее президент Польши Анджей Дуда после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Варшава не передаст Киеву обещанные истребители МиГ-29 без получения гарантий защиты польского неба со стороны Североатлантического альянса.

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