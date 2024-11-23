Украинский МиГ-29 уничтожили на земле

Российские войска уничтожили на земле самолет МиГ-29 Военно-воздушных сил Украины, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
Дата и место уничтожения не уточняются.
Кроме того, ВС РФ ударили за минувшие сутки по военным аэродромам и скоплениям живой силы и техники ВСУ в 149 районах.
6 ноября сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили истребитель МиГ-29 ВСУ.
Ранее президент Польши Анджей Дуда после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Варшава не передаст Киеву обещанные истребители МиГ-29 без получения гарантий защиты польского неба со стороны Североатлантического альянса.