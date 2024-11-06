Российские средства ПВО сбили украинский истребитель

Минобороны России заявило о сбитом средствами ПВО истребителе МиГ-29 ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили многоцелевой истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

В ведомстве добавили, что также сбиты восемь французских управляемых авиационных бомб Hammer, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 23 беспилотника самолетного типа.

По данным Минобороны России, всего с начала проведения СВО российскими войсками уничтожены 28 010 единиц военной автомобильной спецтехники, 17 368 орудий полевой артиллерии и минометов, 1 484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 19 063 танка и других боевых бронемашин, 585 зенитных ракетных комплексов, 35 298 беспилотников, а также 648 самолетов и 283 вертолета ВСУ.

Днем ранее российское оборонное ведомство сообщило об ударах авиации, беспилотников, артиллерии и ракетных войск по инфраструктуре военных аэродромов Украины. Также были поражены цеха производства ракетного вооружения и объекты энергетики, используемые для обеспечения ВСУ.