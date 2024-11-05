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12:12, 5 ноября 2024Россия

Армия России ударила по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ

Минобороны России заявило о поражении инфраструктуры военных аэродромов ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Авиация, ударные беспилотники, артиллерия и ракетные воска Российской армии ударили по инфраструктуре военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Кроме того, за минувшие сутки успешно поражены цеха производства ракетного вооружения, объекты энергетики, используемые для обеспечения украинских войск, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 143 районах.

В ведомстве также отчитались, что всего с начала специальной военной операции российские войска уничтожили 27 992 единицы военной автомобильной спецтехники, 17 355 орудий полевой артиллерии и минометов, 1 484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 19 052 танка и других боевых бронемашин, 585 зенитных ракетных комплексов, 35 275 беспилотников, 647 самолетов и 283 вертолета ВСУ.

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Ранее в Минобороны России отчитались об ударе по зданию Генштаба ВСУ, где располагался центр управления беспилотниками. Подробности об атаке в ведомстве не привели. В ходе брифинга также стало известно, что всего за неделю с 26 октября по 1 ноября российские войска нанесли 44 групповых удара высокоточным оружием по аэродромам и железным дорогам Украины, а также по объектам энергетики, обеспечивающим военно-промышленный комплекс республики.

ЖЗЛ
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