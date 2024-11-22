Россия сбросила полуторатонную авиабомбу на солдат ВСУ в Курской области. Мощный взрыв попал на видео

Россия сбросила полуторатонную авиабомбу ФАБ-1500 на ВСУ в Курской области

Россия сбросила на солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области полуторатонную фугасную авиабомбу ФАБ-1500. Кадры мощного взрыва оказались в сети.

Канал Russian Aviation опубликовал видео, на котором можно рассмотреть, как на месте падения авиабомбы образуется огромный огненный шар, затем в небо поднимается гриб из дыма.

Время и конкретное место удара не называются, о последствиях и потерях украинской стороны также пока неизвестно. Официальных комментариев на данный момент нет.

Ранее под Курском применили революционный российский дрон

Речь идет о беспилотнике, управляемом по оптоволоконному кабелю. Военный аналитик, сооснователь информационно-аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев высказал мнение, что это оружие способно изменить картину боевых действий. Дело в том, что примененное в дронах техническое решение с оптоволоконным кабелем делает их неуязвимыми для средств радиоэлектронной борьбы, которые воздействуют на радиоканал коммуникации между дроном и оператором.

При этом Российская армия обладает возможностями масштабировать производство БПЛА с оптоволоконным каналом связи, указал Полетаев.

Украине посоветовали не радоваться операции в Курской области

Медик ВСУ Алина Михайлова заявила, что пока Украина радуется операции в Курской области, она потеряет Донбасс. Она также указала на нехватку личного состава в подразделениях украинской армии из-за переброски частей в Курскую область. По словам медика, решение об отправке украинских частей из Донбасса вызвало у нее недовольство и желание кричать.

Между тем стало известно о переброске в Курскую область элитного украинского спецбатальона аэроразведки «Птицы Мадьяра». Это подразделение ВСУ работает на беспилотниках и оснащено новейшим западным оборудованием, с помощью которого украинские солдаты производят минирование и осуществляют диверсии.

В конце октября президент России Владимир Путин сообщил, что около 2000 украинских солдат блокированы российскими войсками в Курской области. Он уточнил, что предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри, но они безуспешны.