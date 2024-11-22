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14:10, 22 ноября 2024Бывший СССР

Боец ВСУ назвала причину не радоваться операции в Курской области

Медик ВСУ: Украина потеряет Донбасс, пока радуется операции в Курской области
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Алина Михайлова

Алина Михайлова. Кадр: ТСН / YouTube

Украина потеряет Донбасс, пока радуется операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявила медик ВСУ Алина Михайлова в интервью ТСН.

«[Донбасс] скоро по стелу заберут (имеется в виду знак, обозначающий административные границы регионов — прим. «Ленты.ру»), а мы там радуемся чему-то», — высказалась боец ВСУ.

Михайлова назвала причину для Украины не радоваться операции в Курской области и указала на продвижение Вооруженных сил России в Донбассе. Она также указала на нехватку личного состава в подразделениях ВСУ из-за переброски частей в Курскую область. По словам медика, решение об отправке украинских частей с Донбасса вызвало у нее недовольство и желание кричать.

Ранее основатель «Азова» (признан террористическим и запрещен в России) и командир Третьей штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о самой сложной ситуации за все время конфликта. В качестве причин он назвал недостаток личного состава и недостаточный уровень подготовки.

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