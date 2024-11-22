Сброс полуторатонной авиабомбы на бойцов ВСУ в Курской области сняли на видео

Опубликовано видео применения авиабомбы ФАБ-1500 по бойцам ВСУ в Курской области

Российские летчики сбросили на бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области полуторатонную фугасную авиабомбу ФАБ-1500. Видео применения снаряда опубликовал Telegram-канал Russian Aviation.

На снятых в российском регионе кадрах видно, как на месте падения авиабомбы возникает огромный огненный шар, после чего в небо поднимается гриб из дыма.

Точная дата и место применения ФАБ-1500 не уточняются. Также неизвестна информация о последствиях удара и потерях с украинской стороны. Официальные комментарии по факту атаки не поступали.

Ранее российские военнослужащие применили в Суджанском районе Курской области трехтонную авиабомбу ФАБ-3000. Удар расчистил территорию площадью в один квадратный километр, уничтожив подземный командный пункт ВСУ, склад боеприпасов и несколько единиц боевых бронемашин.

Украина вторглась на территорию Курской области 6 августа. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. По данным Минобороны России на 22 ноября, Киев потерял на курском направлении более 34 540 военнослужащих и свыше двух тысяч единиц техники, в том числе западной.