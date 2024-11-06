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11:10, 6 ноября 2024Россия

Применение названного революционным российского дрона сняли от первого лица под Курском

Опубликовано видео применения под Курском российского дрона на оптоволокне
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В Курской области сняли на видео применение российского дрона, управляемого по оптоволоконному кабелю. Ролик опубликовал Telegram-канал «ЗАПОРОЖСКИЙ ФРОНТ».

На записанных от первого лица кадрах видно, как дрон приближается к танку, возле которого находятся несколько военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). При виде беспилотника бойцы противника разбегаются. Затем аппарат приближается вплотную к бронетехнике, после чего видео прерывается.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» сооснователь информационно-аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев назвал появившиеся на вооружении Российской армии управляемые по оптоволоконному кабелю дроны революционным оружием, которое способно изменить картину боевых действий. Эксперт объяснил, что использование оптоволокна делает беспилотники неуязвимыми для средств радиоэлектронной борьбы, воздействующих на коммуникацию между аппаратом и оператором.

В августе сообщалось, что в Курской области против бойцов ВСУ применили дрон на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский». Разработчик беспилотника рассказал, что устройство можно использовать при любом рельефе местности.

ЖЗЛ
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