Стало известно о снижении числа наемников из Европы и США в ВСУ

ТАСС: приток наемников в ВСУ снизился, на Украину едут из неблагополучных стран

Приток наемников в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данный момент снизился, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Он отметил, что в основном воевать на Украину едут представители неблагополучных стран. «Из Европы и США уже почти не едут, воюют, в основном, жители неблагополучных стран, например Южной Америки», — подчеркнул он.

По словам источника, это связано с тяжелыми условиями службы и высокими рисками попасть под удар артиллерии или ракет.

Ранее стало известно, что иностранные наемники не смогут досрочно расторгать контракт с командованием украинской армии. Сообщалось, что контракты будут заключать на полгода без права досрочного расторжения.