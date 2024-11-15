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07:06, 15 ноября 2024Бывший СССР

Пленный заявил о невозможности наемников расторгнуть контракт с ВСУ

Дунякин: иностранные наемники не могут досрочно расторгать контракт с ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Иностранные наемники не смогут досрочно расторгать контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ), рассказал военнопленный Денис Дунякин, пишет РИА Новости.

Мужчина родился в 1994 году. Он мобилизован из Кривого Рога в сентябре, в плен попал в селе Шахтерское в ДНР.

«Контракт был на год с разрешением, типа в любой момент можешь расторгнуть контракт, а теперь, я слышал, что будут делать контракт на полгода без расторжения» — подчеркнул он.

Ранее жители Харькова заметили появление в городе групп иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Местный житель предположил, что испанскую речь он мог слышать от латиноамериканских наемников ВСУ.

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