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13:18, 7 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о появлении групп иностранных наемников ВСУ в Харькове

Жители Харькова заметили группы польских и французских наемников ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Жители Харькова заметили появление в городе групп иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Встречались польские и французские наемники. Также была слышна на улицах города испанская речь», — рассказал каналу харьковчанин.

Местный житель предположил, что испанскую речь он мог слышать от латиноамериканских наемников ВСУ.

Ранее украинский военнопленный Владимир Николенко рассказал о наемниках ВСУ из Колумбии. По словам бойца, он встретил их в госпитале в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР).

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