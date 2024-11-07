Жители Харькова заметили появление в городе групп иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».
«Встречались польские и французские наемники. Также была слышна на улицах города испанская речь», — рассказал каналу харьковчанин.
Местный житель предположил, что испанскую речь он мог слышать от латиноамериканских наемников ВСУ.
Ранее украинский военнопленный Владимир Николенко рассказал о наемниках ВСУ из Колумбии. По словам бойца, он встретил их в госпитале в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР).