Пленный рассказал о раненных наемниках из Колумбии в госпитале ВСУ в Константиновке

Пленный ВСУ: в госпитале в Константиновке лечатся раненные наемники из Колумбии

Украинский военнопленный Владимир Николенко заявил, что в госпитале в Константиновке, в котором он проходил лечение, было очень много наемников из Колумбии, сообщает РИА Новости.

«Привезли в Константиновку Донецкой области. Меня положили в госпиталь. Я там долгое время лечился, и там я пересекался с иностранцами», — рассказал Николенко, уточнив, что большинство из них приехали помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ) из Колумбии, называли себя «Иностранным легионом» и общались на своем языке.

Ранее волонтер Марина Ашифина рассказала, что находящиеся на территории Российской Федерации пленные солдаты ВСУ массово отказываются от обменов, поскольку не хотят возвращаться на родину. По ее словам, многие украинские бойцы выразили желание остаться жить в России, а семьи поддерживают их в этом стремлении.