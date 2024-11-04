Попавшие в плен бойцы ВСУ массово отказываются от обмена. Почему они не хотят возвращаться на родину?

РИА: непричастных к преступлениям бойцов ВСУ стали освобождать

Находящиеся на территории Российской Федерации пленные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово отказываются от обменов — они не хотят возвращаться на родину. Об этом рассказала волонтер Марина Ашифина.

По ее словам, многие украинские бойцы выразили желание остаться жить в России, а семьи поддерживают их в этом стремлении. Волонтер отметила, что российские власти отзываются на подобные просьбы, а количество оставшихся на территории страны после освобождения пленных растет. При этом Ашифина указала, что Украина продолжает выплачивать пособия многим пленным, которые по факту таковыми давно не являются.

Волонтер рассказала, что в России пленных начали освобождать из мест заключения, но перед этим они проходят тщательную проверку на то, что «не причастны ни к каким военным преступлениям и не совершали ничего жестокого над мирным населением».

Еще в мае глава Чечни Рамзан Кадыров рассказывал, что попавшие в плен украинские офицеры чувствуют себя в безопасности в РФ и не хотят возвращаться на родину, потому что там их отправят обратно на фронт.

В России устраивают встречи украинских пленных с родственниками

Кроме того, Ашифина рассказала, что в Донецкой народной республике (ДНР) прошла встреча родственников с пленными военнослужащими ВСУ. По ее словам, подобные мероприятия устраивают на постоянной основе по всей территории России.

Так, на последней встрече присутствовали десять военнопленных и пятнадцать родственников. Волонтер считает, что такие свидания очень важны, так как пленные изолированы от информации и не могут узнать, как живут их близкие. Встреча была организована при помощи омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.

Бойцы ВСУ радуются встрече с российскими военными

Солдаты ВСУ радуются появлению российских штурмовиков. Об этом, в том числе, рассказал боец 255-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск Вооруженных сил (ВС) России с позывным Аю.

По его словам, украинский военный оказался брошен своим командованием на кураховском направлении и пять дней находился на позиции без еды и воды. «Он даже обрадовался, что мы пришли, потому что мы его угостили водой», — сказал Аю. Российский военнослужащий также отметил, что на украинских позициях остается все меньше бойцов, желающих сражаться до конца. В основном противник — мобилизованные и контрактники — сдается в плен, либо убегает.

В свою очередь, пленный боец ВСУ Сергей Козуб рассказал, что украинская армия в Курской области бьет по своей пехоте при отступлении без приказа. Он также утверждает, что солдаты ВСУ в регионе не снабжаются водой, боеприпасами и рациями.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Кадыров отменил приказ не брать противника в плен

2 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров отменил приказ «не брать пленных», который он ранее дал спецназу «Ахмат».

Желающие сдаться российским войскам будут жить. Остальным не завидую Рамзан Кадыров глава Чечни

Ранее Кадыров отдал приказ не брать противника в плен, а сразу уничтожать их. Такая установка ахматовцам пришла после того, как украинский беспилотник атаковал здание Российского университета спецназа в Чечне.

Отменяя приказ, глава Чечни рассказал, что об этом его попросили жители Украины — за последние дни на его имя поступило больше двух тысяч писем от них. Он отметил, что писали обращения как женщины, так и находящиеся на фронте не по своей воле мужчины.

«Объяснение просьбы в каждом заявлении одно и то же: сдаться в плен российским бойцам — это единственный способ остаться в живых для тех, кого отправляют в окопы против своего желания. Тем более солдаты ВСУ давно знают, что в спецназе "Ахмат" к пленным человеческое отношение», — добавил политик.