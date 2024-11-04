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13:01, 4 ноября 2024Бывший СССР

Попавшие в плен солдаты ВСУ стали массово отказываться от обмена

Волонтер Ашифина: бойцов ВСУ начали освобождать из мест заключения
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Находящиеся на территории России пленные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово отказываются от обменов, так как не хотят возвращаться на Украину. Об этом ТАСС рассказала волонтер Марина Ашифина.

Она заявила, что многие военнопленные хотят остаться жить на территории Российской Федерации и поэтому отказываются от обменов. По словам Ашифиной, родственники попавших в плен военнослужащих ВСУ поддерживают их в этом стремлении.

Волонтер также отметила, что российские власти отзываются на подобные просьбы, а количество оставшихся на территории страны после освобождения пленных растет. При этом Ашифина отметила, что Украина продолжает выплачивать пособия многим пленным, которые по факту таковыми давно не являются. «Фамилии и данные тех, кто покинул места содержания, мы не обнародуем», — подытожила она.

Ранее Марина Ашифина рассказала, что в Донецкой народной республике (ДНР) прошла встреча родственников с пленными военнослужащими ВСУ. По ее словам, подобные мероприятия проходят на постоянной основе по всей территории России.

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