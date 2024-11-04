В ДНР прошла встреча военнопленных ВСУ с родственниками

РИА: в ДНР прошла встреча родственников с военнопленными ВСУ

В Донецкой народной республике (ДНР) прошла встреча родственников с пленными военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказала волонтер Марина Ашифина, передает РИА Новости.

По ее словам, подобные мероприятия проходят на постоянной основе, не только в ДНР, но и по всей территории России. Она добавила, что на текущей встрече находятся десять военнопленных и пятнадцать родственников. Она отметила, что такие встречи очень важны, так как пленные изолированы от информации и не могут узнать, как живут их родственники. Агентство сообщает, что встреча была организована при помощи омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Александр Новак рассказал, о больших потерях украинской армии. По его словам, командование приказало сделать окопы на второй линии обороны возле Торецка, а в итоге «бросило там».