Военный Аю: боец ВСУ обрадовался воде из рук российского военного

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) обрадовался появлению в своем окопе российских штурмовиков. Об этом РИА Новости рассказал боец 255 мотострелкового полка «Южной» группировки войск Вооруженных сил (ВС) России с позывным Аю.

По его словам, украинский военный оказался брошен своим командованием на кураховском направлении, и был вынужден пять дней находиться на позиции без еды и воды. «Он даже обрадовался, что мы пришли, потому что мы его угостили водой», — сказал Аю.

Военнослужащий также отметил, что на украинских позициях позициях есть бойцы, кто сражается до конца, однако их остается все меньше. В основном противник — мобилизованные и контрактники — сдается в плен, либо убегает.

Ранее пленный боец ВСУ Сергей Козуб рассказал, что украинская армия в Курской области бьет по своей пехоте при отступлении без приказа. Он также утверждает, что солдаты ВСУ в регионе не снабжаются водой, боеприпасами и рациями.

2 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров отменил приказ «не брать пленных», который он ранее дал спецназу «Ахмат». « Желающие сдаться российским войскам будут жить. Остальным не завидую», — заявил он.