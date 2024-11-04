Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:37, 4 ноября 2024Бывший СССР

Украинский военный обрадовался российским штурмовикам из-за пятидневной жажды

Военный Аю: боец ВСУ обрадовался воде из рук российского военного
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) обрадовался появлению в своем окопе российских штурмовиков. Об этом РИА Новости рассказал боец 255 мотострелкового полка «Южной» группировки войск Вооруженных сил (ВС) России с позывным Аю.

По его словам, украинский военный оказался брошен своим командованием на кураховском направлении, и был вынужден пять дней находиться на позиции без еды и воды. «Он даже обрадовался, что мы пришли, потому что мы его угостили водой», — сказал Аю.

Военнослужащий также отметил, что на украинских позициях позициях есть бойцы, кто сражается до конца, однако их остается все меньше. В основном противник — мобилизованные и контрактники — сдается в плен, либо убегает.

Ранее пленный боец ВСУ Сергей Козуб рассказал, что украинская армия в Курской области бьет по своей пехоте при отступлении без приказа. Он также утверждает, что солдаты ВСУ в регионе не снабжаются водой, боеприпасами и рациями.

2 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров отменил приказ «не брать пленных», который он ранее дал спецназу «Ахмат». « Желающие сдаться российским войскам будут жить. Остальным не завидую», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Думаю, что процесс начался». Помогавший Российской армии американец понадеялся на предоставление Москвой убежища

      Российские военные уничтожили пункт воздушной разведки ВСУ

      Полковник спецназа рассказал об охоте на Басаева и Масхадова в Чечне

      Украинский фотограф показал кадры огромного кладбища под Краматорском

      Российский посол назвал итоги СВО «концом игры» для Украины

      В Молдавии заявили о незаконно лишенных права голоса гражданах

      В Италии назвали выгодного для Европы президента США

      Украинский военный обрадовался российским штурмовикам из-за пятидневной жажды

      Российские военные захватили 43 опорных пункта ВСУ

      На Украине предрекли появление городов-призраков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше