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13:00, 25 октября 2024Бывший СССР

Пленный боец рассказал об атаках ВСУ на своих солдат при отступлении в Курской области

Пленный солдат Козуб: ВСУ бьют по своей пехоте при отступлении в Курской области

Кадр: Минобороны России/ ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по собственным военнослужащим. Об этом рассказал пленный боец ВСУ Сергей Козуб, передает ТАСС.

По его словам, украинская армия бьет по своей пехоте при отступлении без приказа в Курской области. При этом солдаты ВСУ, оставляющие позиции, не снабжаются водой, боеприпасами и рациями.

«Отошли — и началось усиление мер, чтоб не оставляли позиции. Дронами с [боеприпасами] ВОГ накрывали, если вдруг люди отходили», — объяснил Козуб.

Ранее пленные солдаты ВСУ сообщили, что командование украинской армии бросило их на штурм как «пушечное мясо». Когда военнослужащие запросили эвакуацию из Курской области, они получили отказ и сдались в плен.

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      Екатерина Грищенко
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