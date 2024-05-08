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21:45, 8 мая 2024Россия

Кадыров рассказал о просьбах пленных офицеров ВСУ не передавать их Украине

Кадыров: пленные офицеры ВСУ чувствуют себя в безопасности в РФ и не хотят назад

Фото: Ministry of Culture Russia / Global Look Press

Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшие в плен к российским войскам, чувствуют себя в безопасности в РФ и не хотят возвращаться назад на родину. О таких просьбах украинских военнослужащих рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров во время встречи журналистами на открытии трофейной выставки в Грозном, передает РИА Новости.

«Много пленных у нас — офицеры ВСУ. Они не хотят возвращаться. Просят, чтобы мы не передавали их Украине, потому что их обратно отправят на фронт. С нами они считают, что в безопасности», — заявил Кадыров.

Ранее глава Чечни пообещал «хорошие и приятные» изменения после 9 мая, но не стал уточнять, какие именно. Кроме того, он призвал в течение месяца взять под контроль Одессу и Харьков и заставить президента Украины Владимира Зеленского подписать документы о капитуляции.

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      Александра Синицына
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