Кадыров призвал взять под контроль Одессу и Харьков в этом месяце

Кадыров: «в этот месяц» надо установить контроль над Одессой и Харьковом

«В этот месяц» нужно брать под контроль Одессу и Харьков. К этому призвал глава Чечни Рамзан Кадыров, его слова передает РИА Новости.

В зоне СВО, по его словам, надо забирать ближайшую территорию. По результатам наступления Владимира Зеленского нужно будет заставить подписать необходимые документы о капитуляции.

Кадыров также пообещал «хорошие и приятные» изменения после 9 мая. Он, кроме того, выразил благодарность правительству за его работу.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев высказался об Одессе словами «возвращайся домой» и заявил, что город давно ждут в составе России. Одессу ждут в России в силу истории этой территории и того, какие люди на ней живут и на каком языке говорят, объяснял политик, подчеркивая, что Одесса является русским городом.