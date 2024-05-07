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13:32, 7 мая 2024Россия

Кадыров призвал взять под контроль Одессу и Харьков в этом месяце

Кадыров: «в этот месяц» надо установить контроль над Одессой и Харьковом

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

«В этот месяц» нужно брать под контроль Одессу и Харьков. К этому призвал глава Чечни Рамзан Кадыров, его слова передает РИА Новости.

В зоне СВО, по его словам, надо забирать ближайшую территорию. По результатам наступления Владимира Зеленского нужно будет заставить подписать необходимые документы о капитуляции.

Кадыров также пообещал «хорошие и приятные» изменения после 9 мая. Он, кроме того, выразил благодарность правительству за его работу.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев высказался об Одессе словами «возвращайся домой» и заявил, что город давно ждут в составе России. Одессу ждут в России в силу истории этой территории и того, какие люди на ней живут и на каком языке говорят, объяснял политик, подчеркивая, что Одесса является русским городом.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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