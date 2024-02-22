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10:00, 22 февраля 2024Россия

Медведев высказался об Одессе словами «возвращайся домой»

Зампред Совбеза Медведев: мы давно заждались Одессу в составе России
СюжетНаселение России:

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев высказался об Одессе словами «возвращайся домой» и заявил, что город давно ждут в составе России. Об этом он заявил на встрече с журналистами российских СМИ, на которой присутствовала и «Лента.ру»

«Про Одессу я могу просто сказать: Одесса, возвращайся домой. И все. Мы заждались Одессу в Российской Федерации», — сказал Медведев.

Одессу ждут в России в силу истории этой территории и того, какие люди на ней живут и на каком языке говорят, объяснил зампред Совбеза, подчеркнув, что Одесса является русским городом.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно называл Одессу русским городом. По его мнению, исторически российскими территориями является весь юго-восток Украины, что показывает пророссийская ориентация населения этих территорий. Все Причерноморье отошло России в результате русско-турецких войн, напомнил Путин.

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      Анастасия Шейкина
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