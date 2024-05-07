Кадыров пообещал «хорошие и приятные» изменения после 9 мая

Кадыров анонсировал хорошие изменения после 9 мая

Глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал приятные изменения после 9 мая. Об этом он рассказал по итогам инаугурации президента России Владимира Путина, трансляция велась на канале «Россия 1».

По его словам, одно удовольствие идти за таким лидером, как Путин. Кадыров также признался, что перед инаугурацией президента переживал, не спал, очень радовался и ждал этого дня.

«Я поблагодарил правительство, которое трудилось днем и ночью. И я думаю, что после 9 мая будут хорошие, приятные изменения», — предположил Кадыров.

Глава Чечни также заявил, что в этот месяц необходимо брать под контроль Одессу и Харьков.