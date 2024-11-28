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20:31, 28 ноября 2024Мир

На кладбищах в США нашли новые могилы воевавших за ВСУ наемников. Самому молодому американцу был 21 год

РИА показало фото могил на кладбищах США с уничтоженными на Украине наемниками
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Агентство РИА Новости утверждает, что в США на кладбищах появляется все больше могил граждан страны, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Там узнали подробности и показали фотографии.

Одним из таких американцев назвали Эдварда Уилтона — вероятно, он один из самых молодых. 21-летний гражданин США попал под артиллерийский обстрел на Украине.

Также рассказывается о Тимоти Гриффине из штата Нью-Йорк — утверждается, что он был одним из первых американских наемников, отдавших жизнь в украинском конфликте. Он воевал в составе Интернационального легиона. Его не стало 5 ноября 2022 года. Судя по фотографии на надгробии, Гриффин прежде служил в американской армии. У 40-летнего американца остались дети.

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

Уроженец Украины Михаил Яворский эмигрировал в Чикаго будучи подростком и провел в США большую часть жизни. После окончания школы он отслужил, женился и нашел работу в сфере IT. Заявляется, что он отправился на Украину вскоре после начала российской спецоперации и участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ около 15 месяцев. Отмечается, что он скрыл от жены свои намерения. Яворский был в Херсонской, Николаевской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Его не стало в мае 2023 года в ЛНР.

Еще один американец Дэвид Ли Коут отправился на Украину летом 2022 года, был задействован в боях в Артемовске и Соледаре.

Другой американский наемник сбежал из рядов ВСУ через месяц

Джейкоб Хендерсон работал автомехаником. В мае этого года он начал искать билеты в Польшу, а в начале августа улетел в Краков. После этого американец отправился в тренировочный лагерь для иностранных боевиков во Львове.

Мужчина не скрывал, что отправился сражаться на Украину из-за денег. «Боевая выплата неплохая. Базовый оклад довольно низкий, но стоимость жизни здесь действительно дешевая», — рассказывал он приятелю. Через два месяца подготовки бойца отправили на передовую. В октябре он сообщил о получении «незначительной травмы», а потом признался, что вернулся на родину. По его словам, путь домой был непростым.

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Американцы признавались, что бои на Украине хуже, чем в Афганистане и Ираке

По признанию наемников из США, их шокировала тяжелая обстановка на фронте и жестокие боестолкновения. «Худший день в Афганистане и Ираке — это спокойный день на Украине», — поделился один из солдат с позывным Бам.

Он также пожаловался на уровень подготовки украинских солдат. В рядах ВСУ, сказал мужчина, много «тупых добровольцев», которым нечего делать после боя. Морской пехотинец Оффенбекер, в свою очередь, добавил, что российские Вооруженные силы давят противника артиллерией и танками. Он также рассказал, что отговаривал знакомых от идеи присоединиться к воюющим на стороне Украины наемникам.

Командующий группой иностранных наемников на Украине американец Райан О'Лири между тем сетовал на лень и необученность в рядах ВСУ. «Единственное, что остается неизменным — это провалы командования на многих уровнях», — делился он.

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