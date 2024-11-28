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03:17, 28 ноября 2024Интернет и СМИ

Американский наемник отправился сражаться на Украину и сбежал через месяц

РИА Новости: наемник Хендерсон из США сбежал с Украины спустя месяц боев
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Stringer / Reuters

Наемник из США Джейкоб Хендерсон отправился сражаться на Украину, но сбежал оттуда через месяц боев. Об этом пишет РИА Новости после изучения соцсетей американца.

По данным агентства, на родине Хендерсон работал автомехаником. В мае он начал искать билеты в Польшу, а уже в начале августа улетел в Краков. После этого американец, по всей видимости, отправился в тренировочный лагерь для иностранных боевиков во Львове.

При этом Хендерсон не скрывал, что отправился сражаться на Украину в том числе из-за денег. «Боевая выплата неплохая. Базовый оклад довольно низкий, но стоимость жизни здесь действительно дешевая. Во время службы в армии можно прожить примерно на 250 (долларов) в месяц (около 27 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»)», — отвечал он своему другу в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Через два месяца подготовки бойца отправили на передовую. В октябре он сообщил о получении «незначительной травмы», а спустя месяц признался, что вернулся в Штаты. «Возвращение на родину было, мягко говоря, непростым», — отметил американец.

«От вышибания дверей на линии соприкосновения на Украине до карпула в Огайо. Они действительно нас не учат, как возвращаться домой. Должен сказать спасибо моим друзьям и семье, которые (...) помогали мне научиться этому», — написал Хендерсон, прикрепив к публикации два снимка. На одном из них он запечатлен в военной форме, а на другом — за рулем автомобиля.

Ранее стало известно, что заочно арестованный российским судом американский наемник Дэниэл Бернард Ребар, который принимал участие в атаке ВСУ в Курской области, оскорблял жителей России и превозносил украинцев в своих соцсетях.

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