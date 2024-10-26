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08:12, 26 октября 2024Интернет и СМИ

Участвовавший в атаке в Курской области наемник из США оскорблял россиян в соцсетях

Атаковавший Курскую область в рядах ВСУ наемник из США Ребар оскорблял россиян
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Stringer / Reuters

Заочно арестованный российским судом американский наемник Дэниэл Бернард Ребар, который принимал участие в атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, оскорблял жителей России и превозносил украинцев на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Как утверждает Ребар, он находится на Украине три года. Боец активно размещает в соцсетях ролики, на которых просит поддерживать ВСУ, а также называет украинский народ идеальным.

При этом американец с пренебрежением относится к россиянам. Он говорит, что «применяет к российскому народу термин "лягушка"». Помимо этого, на своей странице в соцсети Ребар публикует фотографии, судя по всему, сделанные на территории России.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что в отношении Ребара возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в совершении террористического акта, наемничестве, расправах и покушениях.

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      Маргарита Пименова
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