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19:10, 17 октября 2024Силовые структуры

В отношении воюющего в Курской области наемника из США возбудили уголовное дело

Следствие возбудило дело на вошедшего в Курскую область с ВСУ наемника из США

Фото: Telegram-канал Следственного комитета РФ

Главным военным следственным управлением возбуждено уголовное дело о совершении террористического акта, наемничестве, расправах и покушениях в отношении наемника из США. Об этом в четверг, 17 октября, в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

По данным военного следствия, речь идет о гражданине США Дэниеле Бернарде Ребаре, который в качестве наемника воюет против армии России. В начале сентября вместе с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) Ребар вторгся на территорию Курской области, где участвовал в расправах над гражданским населением. Отмечается, что американец вошел в составе подразделения, вооруженного автоматическим стрелковым, крупнокалиберным огнестрельным оружием и военной техникой.

Следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников.

15 октября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о ликвидации американского наемника на территории Луганской народной республики (ЛНР).

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      Владимир Седов
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