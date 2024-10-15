Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:50, 15 октября 2024Бывший СССР

В ЛНР ликвидировали наемника из США

Рогов: американский наемник ВСУ ликвидирован в ЛНР

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Американский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидирован в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«Поступила оперативная информация с линии фронта о ликвидации американского наемника — спецназовца, который был уничтожен ударом нашего дрона в районе села Грековка в ЛНР», — заявил Рогов.

Чиновник добавил, что этот случай будет показательным примером для тех, кто решит в будущем поехать воевать на стороне Украины.

Ранее Рогов заявил, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) расширили зону контроля близ села Левадное Запорожской области.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска подорвали мосты в Курской области. Как это сорвало планы ВСУ?

      На Камчатке по факту обрушения стены на детскую площадку возбудили дело

      В ЛНР ликвидировали наемника из США

      Бывший глава «Укрэнерго» раскритиковал чиновников за ситуацию с энергетикой

      Россия захотела покупать электричество у постсоветских республик

      В Кабардино-Балкарии нашли пояс возрастом полторы тысячи лет

      Фигуристка Медведева назвала кринжем сумку Hermès Birkin из своей коллекции

      Следователи задержали россиянку за расправу над братом

      Российские туристы массово устремились зимой в один город страны

      Столкнувшаяся с шантажом из-за интимных фото блогерша раскрыла подробности взлома аккаунта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше