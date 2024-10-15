Рогов: ВС России расширили зону контроля близ села Левадное

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) расширили зону контроля близ села Левадное Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Русская армия расширила зону контроля севернее и восточнее Левадного, постепенно продвигаясь вперед», — рассказал Рогов, добавив, что успех развивается на трех участках времевского направления.

Он добавил, что продвижение ВС России позволит взять трассу снабжения и переброски живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) под огневой контроль.

Ранее губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что взятие населенного пункта Левадное под контроль армии России позволит продвинуться вглубь обороны ВСУ. Балицкий добавил, что подразделения российских войск действуют последовательно и занимают выгодные рубежи, чтобы полностью вытеснить ВСУ из Запорожской области.