В Запорожской области рассказали о последствиях взятия Левадного ВС России

Балицкий: взятие Левадного позволит продвинуться в глубину обороны ВСУ

Взятие населенного пункта Левадное Запорожской области под контроль армии России позволит продвинуться вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий, передает ТАСС.

«Наши подразделения продвинулись в глубину обороны противника. Российские военнослужащие продолжают идти вперед. У противника большие потери как в живой силе, так и в технике», — рассказал чиновник.

Балицкий добавил, что подразделения российских войск действуют последовательно и занимают выгодные рубежи, чтобы полностью вытеснить ВСУ из Запорожской области.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что успехи российских войск на запорожском участке приведут к обвалу фронта для ВСУ.