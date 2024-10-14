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14:08, 14 октября 2024Бывший СССР

Украинским войскам предрекли обвал запорожского участка фронта

Рогов предрек обвал запорожского участка фронта для ВСУ

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Успехи российских войск на запорожском участке приведут к обвалу фронта для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие события предрек председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает газета «Взгляд».

Он объяснил, что на ситуацию на запорожском участке фронта повлиял боевой дух российских военных и вторжение ВСУ в Курскую область. «Те подразделения, которые украинское командование бросило туда, могли бы помочь удерживать линию фронта на том или другом участке. А так мы видим, что он плавно осыпается, а это рано или поздно перейдет к обвалу всего фронта», — сказал Рогов.

По его словам, военнослужащие России смогли улучшить позиции по переднему краю в Каменском. Кроме того, российские бойцы стремительно взяли под контроль поселок Левадное, отметил Рогов. Он подчеркнул, что ВСУ не ожидали такого напора.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия попыталась оттеснить позиции ВСУ в Курской области. По данным издания «Страна.ua», в регионе российским войскам удалось продвинуться «на левом фланге украинского плацдарма». Отмечается, что это поставило под угрозу окружения части ВСУ.

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      Кристина Есикова
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