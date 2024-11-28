РИА Новости: на кладбищах в США растет число могил воевавших за ВСУ американцев

На кладбищах в США появляется все больше могил американцев, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, одним из самым молодых наемников мог быть Эдвард Уилтон из Флориды. Как сообщали СМИ, он отправился воевать «за землю своих предков» в возрасте 21 года, однако спустя примерно год погиб при артиллерийском обстреле. Другим ликвидированным наемником был Дэвид Ли Коут. До конфликта на Украине американец отслужил в Нацгвардии, а также принимал участие в американской кампании в Ираке. По данным СМИ, Коут «отметился» в боях в Артемовске и Соледаре.

Ранее стало известно, что наемник из США Джейкоб Хендерсон отправился сражаться на Украину, но сбежал оттуда через месяц боев. В октябре он сообщил о получении «незначительной травмы», а спустя месяц признался, что вернулся в Штаты. «Возвращение на родину было, мягко говоря, непростым», — отметил американец.