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06:19, 22 августа 2024Мир

Американский наемник пожаловался на лень и плохую дисциплину в ВСУ

Командир иностранных наемников на Украине заявил о плохой дисциплине в ВСУ

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Командующий группой иностранных наемников на Украине, американец Райан О'Лири пожаловался на лень и необученность в рядах ВСУ. Как написал наемники в соцсети X, уже более двух лет он участвует в боях на стороне ВСУ.

«И единственное, что остается неизменным — это провалы командования на многих уровнях, когда дело касается глубокой обороны, организации войск в плане построения обороны и дисциплины», — отметил американец.

По словам О'Лири, проблемой является восстановление траншей в ходе боев, потому что «подразделения никогда этого не делают». Американец также описал случай, когда наемники привезли материалы для сооружения огневых позиций, но через несколько дней так ничего и не было сделано.

Ранее американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины по большей части состоят из иностранных наемников. По его словам, на стороне Украины воюют бойцы из Польши, Франции, США.

По словам Риттера, французские боевые подразделения сражаются как единое целое в составе ВСУ, однако с французскими нарукавными нашивками.

В начале августа стало известно, что польские наемники, служащие в рядах Вооруженных сил Украины, участвовали в атаке на Курскую область.

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      Марина Совина
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