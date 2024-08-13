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23:41, 13 августа 2024Мир

В США заявили о большом числе наемников в составе ВСУ

Экс-разведчик Риттер заявил, что ВСУ состоят из поляков, французов и американцев

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) по большей части состоят из иностранных наемников. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Риттер заявил о большом числе наемников в рядах ВСУ и подчеркнул, что они состоят из поляков, французов и американцев.

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«Они внедрили в украинские силы координаторов, называйте их наемниками или военными, под видом гражданских, неважно, они не украинцы, и многие боевые силы — это буквально польские войска, которые были переименованы в украинские», — отметил экс-разведчик.

По словам Риттера, французские боевые подразделения сражаются как единое целое в составе ВСУ, однако с французскими нарукавными нашивками. Кроме того, под флагом Украины много американцев, «так что это стратегический резерв Украины», заключил он.

Ранее в пятницу, 9 августа, стало известно, что наемников из Канады и Грузии заметили в боях на границе с Курской областью. Общая численность участвующих в атаках иностранцев оценивается в 300 человек.

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      Марина Совина
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