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13:00, 9 августа 2024Россия

Стало известно об участии наемников из страны НАТО в боях на границе с Курской областью

Наемников из Канады заметили в боях на границе с Курской областью

Фото: Michal Dyjuk / Reuters

Наемников из состоящей в НАТО Канады заметили в боях на границе с Курской областью. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала Shot.

По информации издания, кроме бойцов из Канады в боях на границе российского региона принимают участие военные из Грузии. Общая численность участвующих в атаках иностранцев оценивается в 300 человек.

В боях против атакующих регион частей Вооруженных сил Украины и иностранных формирований со стороны России участвуют военнослужащие группировки войск «Север», а также подразделения частной военной компании «Вагнер», спецназа «Ахмат» и бойцы донбасского батальона «Пятнашка».

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Известно, что отпор ВСУ дали также подразделения Воздушно-космических сил — мотострелки этого рода войск не позволили украинским частям прорваться вглубь региона.

В Курской области четвертые сутки идут бои с подразделениями ВСУ. Украинские войска понесли потери в живой силе и технике, однако бойцы ВСУ по-прежнему находятся на территории региона.

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      Марк Леонов
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