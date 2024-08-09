Легендарное подразделение из Донбасса перебросили на усиление в Курскую область

Батальон из ДНР «Пятнашка» заметили в Курской области

Батальон сформированного в Донецкой народной республике (ДНР) подразделения Пятнашка заметили в Курской области. Воинскую колонну сняли на видео из окна проезжающего автомобиля, запись опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На кадрах, геолоцированных неподалеку от Курска, видно колонну легковых автомобилей и грузовиков с буксируемыми артиллерийскими орудиями. Также видно стоящих около машин бойцов.

«Пятнашку» перебросили на усиление в связи со сложной ситуацией в регионе. Бригаду называют легендарной, она участвует в боевых действиях с 2014-го года — с самого начала вооруженного конфликта на Украине. Командует подразделением Ахра Авидзба с позывным Абхаз.

Ранее в Курскую область прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и вступили в бой с украинскими войсками. Бойцам поставлена задача уничтожить украинские формирования, вторгшиеся на российскую территорию.