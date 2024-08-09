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11:15, 9 августа 2024Россия

Названа задача ЧВК «Вагнер» в Курской области

Полковник Матвийчук: задача ЧВК «Вагнер» в Курской области в уничтожении сил ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы ЧВК «Вагнер» и дополнительные российские подразделения должны уничтожить украинские формирования в Курской области, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал главные задачи российских сил в зоне боевых действий в приграничном регионе.

«Туда перебрасывают резервы и сейчас готовится, я так полагаю, всеобъемлющая операция по уничтожению. Я думаю, это будут профессионально подготовленные люди, они будут на направлении главных ударов. Они будут активными действиями — не обороной, не вытеснением, а активными действиями — выходить на линии коммуникации, не давать возможности им отходить. Главная задача сегодня, я так понимаю, не вытеснить их, а полностью уничтожить навсегда», — считает он.

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Силы ЧВК «Вагнер» прибыли на территорию Курской области и вступили в бой против украинских частей под Суджей, пишет Shot со ссылкой на источник. Также Telegram-канал сообщает, что туда приехали батальоны добровольческого корпуса Минобороны. В военном ведомстве утверждают, что российские силы пресекают попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) продвигаться вглубь региона.

Бои в Курской области продолжаются четвертые сутки. Они начались 6 августа, когда ВСУ с помощью тяжелой техники прорвались через границу. По последним данным, от обстрелов пострадали 66 мирных граждан, среди них девять детей. Жители приграничных районов вынуждены уезжать из своих домов вглубь региона или за его пределы.

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