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19:51, 28 ноября 2024Россия

Российская армия ударила по местам размещения западного дальнобойного оружия ВСУ

МО РФ: российские военные ударили по местам размещения дальнобойного оружия ВСУ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетМинобороны

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российская армия в течение недели ударили по местам размещения западного дальнобойного оружия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны, комментарий приводится в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что это была мера в ответ на ракетные атаки вглубь России.

В Минобороны рассказали, что 25 ноября ударами баллистических ракет «Искандер» в Сумской области удалось поразить пять пусковых установок реактивных систем залпового огня, применяющих дальнобойные ракеты ATACMS, в том числе две пусковые установки.

Кроме того, 25 и 26 ноября «Искандеры» уничтожили две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами «Гром-2» в районе села Новомихайловка Одесской области. Там же была ликвидирована пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса «Нептун».

Также в Минобороны уточнили, что были нанесены удары по пунктам дислокации специалистов, в том числе иностранных, обеспечивающих их боевое применение и обслуживание систем дальнобойного оружия с Запада.

Ранее Россия ударила по украинским аэродромам.

ЖЗЛ
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