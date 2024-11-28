Российская армия ударила по местам размещения западного дальнобойного оружия ВСУ

МО РФ: российские военные ударили по местам размещения дальнобойного оружия ВСУ

Российская армия в течение недели ударили по местам размещения западного дальнобойного оружия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны, комментарий приводится в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что это была мера в ответ на ракетные атаки вглубь России.

В Минобороны рассказали, что 25 ноября ударами баллистических ракет «Искандер» в Сумской области удалось поразить пять пусковых установок реактивных систем залпового огня, применяющих дальнобойные ракеты ATACMS, в том числе две пусковые установки.

Кроме того, 25 и 26 ноября «Искандеры» уничтожили две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами «Гром-2» в районе села Новомихайловка Одесской области. Там же была ликвидирована пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса «Нептун».

Также в Минобороны уточнили, что были нанесены удары по пунктам дислокации специалистов, в том числе иностранных, обеспечивающих их боевое применение и обслуживание систем дальнобойного оружия с Запада.

Ранее Россия ударила по украинским аэродромам.