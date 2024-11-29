Тела пехоты ВСУ под Курском, поедаемые свиньями, сняли на видео

Бойцы Вооруженных сил России сняли на видео усыпанный солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) участок земли под Курском. Оставленные сослуживцами солдаты на кадрах, представленных российским министерством обороны, лежат в грязи в окружении кур и свиней.

«Все здесь. Теперь украинских боевиков пожирают местные свиньи», — говорит закадровый голос.

Ролик был записан в одном из освобожденных приграничных пунктов региона. Также камера запечатлела пораженную украинскую бронетехнику.

В оборонном ведомстве добавили, что в ходе разведывательных действий российские штурмовики вскрыли систему обороны и огневые точки ВСУ в одном из населенных пунктов Курской области. Солдат противника и их технику удалось уничтожить при поддержке огня артиллерии и беспилотников.

Фото: Reuters

ВСУ потеряли уже больше 36 тысяч солдат на территории России

По последним данным Минобороны, на территории Курской области с момента вторжения ВСУ, которое произошло 6 августа, было уничтожено 36,6 тысячи украинских военнослужащих. Потери в боевой технике составили более трех тысяч единиц. В частности, ВСУ лишились 223 танков, 158 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1201 боевой бронированной машины и другой техники, в том числе западной.

Кроме того, стало известно о сдавшихся в плен на данном участке фронта. Так, на курском направлении за последнюю неделю сложили оружие 17 человек, рассказали в МО РФ. При этом в силовых структурах назвали другое число. По их данным, за последние дни в плен под Курском сдались 22 человека.

Фото: Reuters

В приграничье направили подготовленные на Западе военные части

По словам комбата с позывным Як, российские бойцы столкнулись под Курском с украинскими военными, прошедшими подготовку на Западе. «Противник согнал сюда лучшие подразделения, которые проходили наиболее качественную подготовку. Обычного украинского мобилизованного обучают около месяца. Здесь же используют части, которые готовили на Западе по три месяца», — пояснил он.

Кроме того, после разрешения американского правительства ВСУ наносить удары западным оружием вглубь России, Курская область стала одной из основных целей украинских военных. Несмотря на участившиеся атаки с использованием американских ракет ATACMS, президент России Владимир Путин счел, что ущерб от таких ударов минимален. Он подчеркнул, что Россия готова ответить на каждый из них.