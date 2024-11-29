Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:42, 29 ноября 2024Россия

Десятки украинских военных сдались в российский плен за неделю

Минобороны России: за неделю в плен сдались 34 украинских военных
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

За неделю с 23 по 29 ноября в российский плен сдались десятки украинских военных. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

По информации Минобороны, число сдавшихся в плен составило 34, из них 17 человек сложили оружие на курском направлении.

Также оборонное ведомство озвучило потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю — противник лишился до 12 620 бойцов. Отмечается, что с начала специальной военной операции ВСУ потеряли 649 самолетов, 283 вертолета, 19 562 танка и 18 708 орудий полевой артиллерии и минометов.

Днем ранее, 28 ноября, сообщалось, что бойцы ВСУ массово сдались в плен в Курской области.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о первопричинах украинского конфликта

      Россиянам предсказали двузначную инфляцию

      В Кремле анонсировали встречу Путина с российским губернатором

      Россиянка пришла к экстрасенсу для поднятия женской энергии и стала жертвой насилия

      В Британии сочли поразительным провал разведки США в получении данных об «Орешнике»

      В Минобороны России раскрыли число сбитых за неделю ракет ATACMS

      Кулеба рассказал об украинском сценарии в грузинских протестах

      В Кремле прокомментировали планы Запада ввести миротворцев на Украину

      В Кремле прокомментировали массированный удар по Украине

      Лучшая подруга Ирины Шейк снялась в откровенной позе с приспущенной юбкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше