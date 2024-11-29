Десятки украинских военных сдались в российский плен за неделю

Минобороны России: за неделю в плен сдались 34 украинских военных

За неделю с 23 по 29 ноября в российский плен сдались десятки украинских военных. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

По информации Минобороны, число сдавшихся в плен составило 34, из них 17 человек сложили оружие на курском направлении.

Также оборонное ведомство озвучило потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю — противник лишился до 12 620 бойцов. Отмечается, что с начала специальной военной операции ВСУ потеряли 649 самолетов, 283 вертолета, 19 562 танка и 18 708 орудий полевой артиллерии и минометов.

Днем ранее, 28 ноября, сообщалось, что бойцы ВСУ массово сдались в плен в Курской области.