Бойцы ВСУ массово сдались в плен в Курской области

ТАСС: группа из 22 украинских военных сдалась в плен в Курской области

В Курской области 22 бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен. О массовой сдаче в плен украинских военных сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«Фиксируем массовую сдачу в плен, группа из 22 человек сдалась», — сообщил собеседник агентства. Других подробностей он не привел.

До этого в плен в Курской области, как сообщали в Минобороны, сдались два военнослужащих. Обстоятельства, при которых украинские военные взяты в плен, не раскрывались.

В октябре также сообщалось о массовой сдаче в плен бойцов ВСУ в Курской области. За семь дней в плен тогда попали около 400 военных.