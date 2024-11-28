Бойцы ВСУ массово сдались в плен в Курской области

В Курской области 22 бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен. О массовой сдаче в плен украинских военных сообщил источник ТАСС в силовых структурах.
«Фиксируем массовую сдачу в плен, группа из 22 человек сдалась», — сообщил собеседник агентства. Других подробностей он не привел.
Материалы по теме:
«Люди находятся в шоковом состоянии»Как живет Курск, ставший прифронтовым городом?
25 ноября 2024
«Беспрецедентный шаг»Как в России ответили на разрешение Украине бить дальнобойными ракетами?
18 ноября 2024
«Не спешим полностью выгнать ВСУ»Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
18 октября 2024
До этого в плен в Курской области, как сообщали в Минобороны, сдались два военнослужащих. Обстоятельства, при которых украинские военные взяты в плен, не раскрывались.
В октябре также сообщалось о массовой сдаче в плен бойцов ВСУ в Курской области. За семь дней в плен тогда попали около 400 военных.