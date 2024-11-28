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09:49, 28 ноября 2024Россия

Бойцы ВСУ массово сдались в плен в Курской области

ТАСС: группа из 22 украинских военных сдалась в плен в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Курской области 22 бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен. О массовой сдаче в плен украинских военных сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«Фиксируем массовую сдачу в плен, группа из 22 человек сдалась», — сообщил собеседник агентства. Других подробностей он не привел.

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До этого в плен в Курской области, как сообщали в Минобороны, сдались два военнослужащих. Обстоятельства, при которых украинские военные взяты в плен, не раскрывались.

В октябре также сообщалось о массовой сдаче в плен бойцов ВСУ в Курской области. За семь дней в плен тогда попали около 400 военных.

ЖЗЛ
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